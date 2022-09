Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: In Tankstelle eingebrochen - Täter stellt sich der Polizei

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in eine Tankstelle in der Heidelberger Straße eingebrochen - ein Täter stellte sich kurze Zeit später der Polizei.

Nach 3 Uhr verschafften sich die zunächst Unbekannten durch das Einschlagen einer Glastür Zutritt zum Verkaufsraum der Tankstelle. Daraus entwendete diese anschließend mehrere Tabakwaren im Wert von mehr als 500 Euro und flüchteten samt Beute. Nur wenige Zeit nach seiner Flucht gestand ein 19-Jähriger die Tat noch in der Nacht gegenüber einem Familienangehörigen, der gleich darauf die Polizei informierte. In der Wohnung des Angehörigen, in der sich der Geständige aufhielt, stellten die Beamten schließlich das Diebesgut sicher. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Die Ermittlungen des Polizeipostens Sandhausen zu seinem Komplizen dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell