Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengadbach (ots)

An zwei Tatorten hat die Polizei am Wochenende Wohnungseinbrüche gemeldet bekommen.

Im Stadtteil Rheindahlen stiegen Unbekannte am Samstag, 7. Mai, zwischen 15.30 Uhr und 23.30 Uhr durch ein eingeschlagenes Fenster an der Gebäuderückseite in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Sie entkamen mit Bargeld und Schmuck.

An der Lothringer Straße in Eicken verschafften sich Einbrecher ebenfalls am Samstag, zwischen 13.30 Uhr und 15.40 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung. Auch hier erbeutete man Schmuck.

In beiden Fällen erbittet die Polizei Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Diese nimmt sie unter der 02161-290 entgegen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell