POL-PDTR: Birkenfeld/Kronweiler- Verkehrsunfallflucht nach Sachschaden, Zeugenaufruf

Trier (ots)

Am Montag, den 17.10.2022 kam es im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 18:30 Uhr im "Winnenberger Weg" in Kronweiler in Höhe der Hausnummer 10 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein Zaun samt Mauer, welcher sich im Eingangsbereich des Anwesen befindet, beschädigt. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der Verursacher setzte seine Fahrt auf dem Winnenberger Weg in Fahrtrichtung Feldwirtschaftswege fort, ohne notwendige Schritte für die Schadensregulierung einzuleiten. Ein Zeuge konnte das Fahrzeug des Verursachers vage beschreiben. Hierbei handele es sich vermutlich um einen Traktor, den der Zeuge am 17.10.2022 gegen 18:30 Uhr die Straße entlangfahren sah.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld, Tel.: 06782-9910 Ansprechpartner PK Breitenstein

