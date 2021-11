Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Wohnmobile gestohlen und in Stukenbrock wieder aufgefunden - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - In der Zeit von Donnerstag auf Freitag (18.11., 16.00 Uhr - 19.11., 12.15 Uhr) entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Wohnmobile vom Parkplatz einer Wohnmobilvermietung an der Wilhelmstraße in Gütersloh-Spexard. Die beiden gestohlenen, weißen Wohnmobile des Herstellers Pilote (Baujahr 2019) wurden mit den amtlichen Kennzeichen GT-PI 630 und GT-PI 748 geführt. Durch verbaute Ortungssysteme in den Fahrzeugen konnte festgestellt werden, dass beide Wohnmobile noch in der Freitagnacht (19.11.) gegen 04.20 Uhr wieder abgestellt wurden. Die Fahrzeuge konnten daraufhin durch Beamte in Stukenbrock in der Beethovenstraße und auf einem Parkplatz am Marktweg aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die angegebenen Tatzeiträume am Tatort oder im Bereich der Abstellorte in Stukenbrock verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell