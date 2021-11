Polizei Gütersloh

POL-GT: Balkonbrand an der Poststraße

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte rückten am Sonntagmorgen (21.11., 09.50 Uhr) zu einem Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Poststraße aus. Der eingesetzte Löschzug Verl konnte das Brandgeschehen auf dem Balkon einer Dachgeschosswohnung zeitnah ablöschen. Personen wurden nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand das Feuer durch einen sogenannten Fettbrand auf einem Gasgrill. Ein Gebäudeschaden wurde nicht festgestellt.

