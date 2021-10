Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Containerbrand

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (01:00 Uhr) wurde der Polizei ein brennender Altpapiercontainer in der Käthe-Kollwitz-Straße gemeldet. Das Feuer konnte durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden. An dem Container kam es zu keinem Schaden. Hinweise auf Täter gibt es bislang nicht, auch die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell