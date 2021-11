Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelec-Fahrer stürzt unter Alkoholeinfluss

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Sonntagabend (21.11., 20.50 Uhr) befuhr ein 66-jähriger Fahrradfahrer den Radweg an der Avenwedder Straße in Richtung Friedrichsdorf. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr zur Friedrichsdorfer Straße stürzte der Mann von seinem Rad. Eigenen Angaben nach sei er auf Laub weggerutscht. Schwer verletzt wurde der Gütersloher in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrgenommen. Der Verdacht des Alkoholkonsums bestätigte sich. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

