Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Rund 13.000 Euro Blechschaden bei Unfall in Kreisverkehr (11.08.2022)

Radolfzell (ots)

Insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Donnerstagnachmittag auf der Böhringer Straße passiert ist. Ein 83 Jahre alter Mann fuhr mit einem Mercedes auf der Böhringer Straße in Richtung Singen. Auf dem Kreisverkehr zur Zeppelinstraße und zur Höristraße kam es zum Zusammenstoß mit einem bereits im Kreisverkehr befindlichen, vorfahrtsberechtigten Skoda eines 23-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Am Mercedes entstand Blechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, am Skoda in Höhe von rund 5.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

