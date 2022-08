Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, K 6172, Lkr. Konstanz) Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall auf der K6172 (11.08.2022)

Allensbach, K 6172 (ots)

Zwei verletzte Personen und hoher Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstagmittag auf der Kreisstraße 6172 zwischen Dettingen und Allensbach passiert ist. Eine 27-jährige Mini-Fahrerin war gegen 11.30 Uhr auf der K 6172 von Dettingen in Richtung Allensbach unterwegs. Dabei geriet die 27-Jährige mit ihrem Wagen zu weit in die Fahrbahnmitte, so dass es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes einer 52 Jahre alten Frau kam die eine Kollision, trotz des Versuchs nach rechts auszuweichen, nicht mehr verhindern konnte. Beide Frauen erlitten Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die 27-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 52-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Autos wurde durch den Aufprall jeweils die vordere Fahrzeugseite stark beschädigt, am Mini riss zudem das linke Vorderrad ab. Am Mini entstand Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 25.000 Euro. Um beide demolierten Wagen kümmerte sich ein Abschleppdienst. Während der Unfallaufnahme musste die K 6172 gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

