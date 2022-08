Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Schwarzen Dacia Sandero gestreift (12.08.2022)

Sulz am Neckar (ots)

Eine Unfallflucht hat ein unbekannter Autofahrer am Freitagvormittag, zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr, auf der Torstraße begangen. Der Unbekannte streifte einen am rechten Fahrbahnrand, gegenüber der Hausnummer 3, geparkten schwarzen Dacia Sandero an der Stoßstange vorne links. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Sulz, Tel. 07454 927-0.

