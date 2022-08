Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulgen, Lkr Rottweil) Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr (11.08.2022)

Sulgen (ots)

Nach dem Hinweis einer Zeugin hat die Polizei am Donnerstagabend einen betrunkenen Autofahrer auf der "Oberreute" aus dem Verkehr gezogen. Gegen 20.40 Uhr teilt die Zeugin mit, dass auf der B 462 zwischen Rottweil und Schramberg ein Auto in Schlangenlinien und immer wieder in den Straßengraben fahre. Bei der Kontrolle des betreffenden Wagens stellten die Beamten bei dem 46 Jahre alten Fahrer Alkoholgeruch fest, zudem lagen mehrere leere Bierflaschen in der Mittelkonsole. Ein anschließender Alkoholtest mit einem Ergebnis von über 2,6 Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste daraufhin sein Auto stehenlassen und eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

