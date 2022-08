Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Unfall mit Unimog (12.08.2022)

Sulz am Neckar (ots)

In der Nacht auf Freitag ist ein Unimog auf einem Feldweg neben der Kreisstraße 5512 zwischen Glatt und Sulz am Neckar verunfallt. Ein 20 Jahre junger Mann war mit einem Unimog auf der K 5512 von Sulz am Neckar in Richtung Glatt unterwegs. Aufgrund schlangenlinienfahrender Fahrweise sollte das Gefährt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Trotz mehrfacher sichtbarer Anhalteaufforderung setzte der 20-Jährige seine Fahrt fort und bog kurz vor einer Linkskurve auf den "Galgensteig" ab. In der Folge geriet der junge Mann mit dem Unimog in den Berghang, übersteuerte nach rechts, so dass das Fahrzeug umkippte und an einem Baum zum Liegen kam. Die Feuerwehr aus Sulz am Neckar befreite den eingeklemmten 20-Jährigen aus demolierten Gefährt. Der Mann erlitt Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung, bei der er auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste, in ein Krankenhaus. Um die Bergung des Unimog, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand, kümmerte sich der Besitzer.

