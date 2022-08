POL-KN: (Öhningen, L 192, Lkr. Konstanz) Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer - Polizei sucht Zeugen (11.08.2022)

Sulz am Neckar (ots) - In der Nacht auf Freitag ist ein Unimog auf einem Feldweg neben der Kreisstraße 5512 zwischen Glatt und Sulz am Neckar verunfallt. Ein 20 Jahre junger Mann war mit einem Unimog auf der K 5512 von Sulz am Neckar in Richtung Glatt unterwegs. Aufgrund schlangenlinienfahrender Fahrweise sollte das Gefährt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. ...

mehr