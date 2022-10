Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht L 152 bei Dhronecken

Trier (ots)

Am Morgen des 19.10.2022 ereignete sich gegen 08:40 Uhr auf der L152 nahe Dhronecken eine Verkehrsunfallflucht. Etwa fünfzig Meter hinter dem Kreuzungsbereich zur Hunsrückhöhenstraße (B327) geriet ein dunkler Kompaktwagen teilweise in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer musste nach rechts ausweichen und touchierte die dortige Schutzplanke, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei entstand ein erheblicher Sachschaden an dessen PKW. Der unbekannte Fahrzeugführer bzw. die unbekannte Fahrzeugführerin des Kompaktwagens verlies die Unfallstelle ohne Angaben zur Person zu machen. Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise zu Täter und Fahrzeug werden unter der Telefonnummer 06503 9151-0 oder per Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

