Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Zemmer (ots)

Am 18.10.2022 gegen 18:23 Uhr ereignete sich auf der L 46 in Höhe der Abfahrt Zemmer-Rodt ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 47-jähriger Toyotafahrer befuhr die L 46 aus Zemmer kommend, in Fahrtrichtung Quint. In einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW, geriet auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden 70-jährigen Hyundaifahrer frontal kollidierte. Der Hyundai wurde daraufhin in den Graben geschleudert. Eine 66-jährige Mitfahrerin im Hyundai wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 EUR. Die L 46 war während der Verkehrsunfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt und musste später durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich, ein Rettungswagen, sowie ein Notarzt und die Freiwillige Feuerwehr Zemmer.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell