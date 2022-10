Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus an Fahrzeug

Hermeskeil (ots)

Zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem Fahrzeug kam es in Hermeskeil in der Straße "Frauenrötchen". Ein noch unbekannter Täter beschädigte hierbei die Heckscheibe eines Pritschenwagens. Die Tatzeit dürfte zwischen Samstag, 15.10.22, 14.00 Uhr und Montag, 17.10.22, 13.30 Uhr, liegen. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0.

