POL-PDTR: Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Trier

Trier (ots)

Im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Trier ereigneten sich im Zeitraum vom 14.10. bis 16.10.2022 insgesamt 153 Einsätze mit polizeilicher Relevanz. Diese gliederten sich in 65 Strafanzeigen, 21 Verkehrsunfälle und 67 sonstige Vorgänge wie beispielweise Ruhestörungen.

Im Rahmen von Verkehrskontrollen konnte die Polizeiinspektion Trier mehrere Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen, die entweder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen oder alkoholisiert waren. Einem Fahrzeugführer wurde hierbei das verbotswidrige Befahren der Trier Fußgängerzone zum Verhängnis. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde dessen Führerschein sichergestellt. Weiterhin konnte ein sogenannter E-Scooter festgestellt werden, an welchem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Fahrer zeigte Auffälligkeiten, die auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum hindeuten, sodass ebenfalls eine Blutprobe entnommen wurde. In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Trier nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Elektrokleinstfahrzeuge, hier sogenannte E-Scooter, über einen gültigen Versicherungsschutz verfügen müssen, ehe sie im öffentlichen Verkehrsraum in Betrieb genommen werden.

Am Samstagabend ereignete sich in der Gottbillstraße in Trier zudem ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Laut Zeugenaussagen positionierten sich die beiden beteiligten Fahrzeuge nebeneinander, fuhren mit quietschenden Reifen an und beschleunigten bis zu einer Geschwindigkeit von schätzungsweise 100km/h. Die Fahrzeugführer konnten von Polizeikräften kontrolliert werden. Die Führerscheine wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Im Laufe des gesamten Wochenendes kam es darüber hinaus im Stadtgebiet zu mehreren vollendeten und versuchten Rollerdiebstählen. In einem Fall konnten drei tatverdächtige Jugendliche auf frischer Tat ertappt werden.

Einen weiteren Fahndungserfolg verzeichneten die Einsatzkräfte des Nachtdienstes von Sonntag auf Montag nach einem vorangegangenen Zeugenhinweis. Drei Jugendliche Graffiti-Sprayer wurden im Bereich der Hohenzollernstraße in Trier angetroffen. Die Jugendlichen führten unter anderem Spraydosen mit sich, welche anschließend sichergestellt wurden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

