POL-PDTR: Geschwindigkeitsverstöße, Erlöschen der Betriebserlaubnis und Fahren ohne Fahrerlaubnis bei Verkehrskontrolle

Hermeskeil (ots) - In der Nacht vom 15.10. auf den 16.10.2022 wurde in der Martinusstraße in Hermeskeil die Seitenscheibe eines geparkten Pkw mit einem selbstgemachten Armbrustbolzen eingeschossen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil zu melden unter Tel.: 06503-91510 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hermeskeil Trierer ...

