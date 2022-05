POL-EL: Haselünne - Rüttler von Baustelle gestohlen

Werlte (ots) - In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen kam es in der Wehmer Straße zu einem Diebstahl eines Wohnanhängers. Die Täter stahlen einen Wohnwagen des Herstellers Hobby. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hümmling-Werlte unter der Telefonnummer 05951 995300 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

