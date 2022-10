POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw durch selbstgemachten Armbrustbolzen

Fell OT Fastrau, L150 (ots) - Am heutigen Samstagabend kam es gegen 20:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L150, auf Höhe der Ortseinfahrt Fell OT Fastrau. Der alleinbeteiligte PKW befuhr die L150 von Longuich kommend in Fahrtrichtung Fell. An der Ortseinfahrt Fastrau geriet das Fahrzeug mit dem linken Vorderrad gegen die mittige Verkehrsinsel. Das Fahrzeug überfuhr diese, geriet ins Schleudern und kam in der ...

mehr