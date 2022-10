Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand eines Mehrparteienmiethauses in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, 15.10.2022 meldeten mehrere Anwohner der Finsterheckstraße in Idar-Oberstein eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrparteienmiethaus. Die eingesetzte Feuerwehr konnte in einer Erdgeschoßwohnung eine starke Brandentwicklung feststellen. Das Gebäude wurde evakuiert. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Idar-Oberstein schnell unter Kontrolle gebrachte werden. Durch das Feuer entstand kein Personenschaden. Am Gebäude entstand ein Sachschaden im höheren 5-stelligen EUR-Bereich. Die Brandursache konnte bis dato noch nicht abschließend geklärt werden. Kräfte der Kriminalpolizei nahmen den Brandort in Augenschein. Vor Ort war die Feuerwehr Idar-Oberstein mit 35 Einsatzkräften und zwei Löschzügen sowie zwei Rettungswagen des DRK und die Polizei Idar-Oberstein mit zwei Streifen.

