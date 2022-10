LPI-GTH: 25- Jährige im Besitz von Drogen

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte versuchten am Samstag, den 08.10.2022, in der Zeit von 08.30 Uhr bis 22.30 Uhr, in ein Bildungszentrum in der Altstadtstraße einzubrechen. Der oder die Täter gelangten nicht in das Objekt und verursachten einen Sachen von ca. 2.500 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem besonders schweren Diebstahl eingeleitet und sucht Zeugen, die sachdienliche ...

