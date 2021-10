Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte: 46-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen Pkw und verstirbt nach Kollision mit einem Baum

Hannover (ots)

Am Dienstagmorgen, 26.10.2021, hat ein 46 Jahre alter Pkw-Fahrer in einer Kurve der Landstraße (L) 387 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Opel schleuderte auf regennasser Fahrbahn gegen einen Baum. Zeugen alarmierten sofort die Rettungskräfte, doch für den eingeklemmten Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Nach aktuellen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr der Mann aus Oelerse kommend auf der L 387 in Richtung Sievershausen. In einer langgezogenen Linkskurve verlor der Uetzer gegen 07:10 Uhr offenbar auf regennasser Straße die Kontrolle über seinen Opel Meriva. Das Fahrzeug schleuderte im weiteren Verlauf gegen einen Baum am linken Straßenrand.

Zeugen riefen unmittelbar Rettungskräfte und die Polizei hinzu, die zur Unfallstelle eilten. Der Fahrer war bei ihrem Eintreffen im Pkw eingeklemmt. Durch den Unfall erlitt der 46-Jährige jedoch tödliche Verletzungen, sodass die Retter ihm nicht mehr helfen konnten. Für die Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme und die Abschleppmaßnahmen war eine mehrstündige Sperrung der Landstraße bis etwa 09:55 Uhr erforderlich. Der entstandene Schaden wird durch die Polizei auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Es waren keine anderen Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Die Polizei bittet in diesem Zuge alle Verkehrsteilnehmende um besondere Vorsicht bei nasskalter Witterung. Aufgrund von Feuchtigkeit, Laub sowie gefrierendem Boden können sich die physikalischen Fahreigenschaften von Fahrzeugen enorm verändern. Verlängerte Bremswege sowie fehlende Griffigkeit von Reifen auf dem Fahrbahnbelag bergen erhöhte Unfallgefahren und erfordern eine entsprechend angepasste Geschwindigkeit. /nzj, bo

