FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 14. - 18. April 2022

Dresden (ots)

Das Einsatzgeschehen über die Osterfeiertage verlief für den Rettungsdienst und die Feuerwehr in der Landeshauptstadt Dresden weitestgehend normal. Der Rettungsdienst wurde von Gründonnerstag bis Ostermontag insgesamt 1.048 Mal alarmiert. In 302 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. 11 Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 505 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Am Ostermontag kam es zu einer Häufung von Anmeldungen für Krankentransportfahrten, weshalb zusätzliche Fahrzeuge durch die Berufsfeuerwehr besetzt werden mussten. Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu 22 Brandeinsätzen und in 68 Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Außerdem kam es zu vier Fehlalarmen, welche durch automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden.

Wohnungsbrand

Wann: 18.04.2022 14:04 - 16:38 Uhr Wo: Hepkestraße

Über den Notruf 112 wurde der Integrierten Regionalleitstelle Dresden ein Wohnungsbrand mit einer betroffenen Person gemeldet wurde. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, drang dichter Brandrauch aus der geöffneten Balkontür einer Wohnung im zweiten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses. Auf dem Balkon befand sich eine weibliche Person. Auf Grund der baulichen Gegebenheiten war ein Anleitern mit einer Drehleiter nicht möglich. Eine Rettung der Person über tragbare Leitern war auf Grund des fortgeschrittenen Alters der Dame nicht möglich. Während ein Trupp unter Atemschutz die Brandbekämpfung in der Brandwohnung durchführte, retteten weitere Einsatzkräfte die Frau über den Treppenraum ins Freie. Sie wurde vom Rettungsdienst notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Eine weitere Person wurde vor Ort ambulant versorgt. Etwa sieben Minuten nach dem Eintreffen der Feuerwehr meldete der Angriffstrupp "Feuer aus". Im Anschluss wurde mit Elektrolüftern der Brandrauch aus der Brandwohnung entfernt. Weiterhin wurden die umliegenden Wohnungen auf einen etwaigen Eintritt von Rauchgasen hin überprüft, was jedoch ohne Befund blieb. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altstadt, Übigau und Striesen, der B-Dienst und der U-Dienst.

Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus

Wann: 15.04.2022 23:59 - 01:15 Uhr

Wo: Prof.-Billroth-Straße 14

Ein verschmortes Gewürzregal auf einem eingeschalteten Herd führte zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Erkundung durch die Feuerwehr ergab, dass sich keine Personen, wohl aber zwei Katzen in der Brandwohnung befinden sollten. Ein Trupp unter Atemschutz verschaffte sich Zugang zur Wohnung und rettete die Katzen. Der Herd wurde ausgeschaltet und die schwelenden Gegenstände mit Wasser gelöscht. Im Anschluss erfolgte eine Belüftung der Wohnung, um den Bandrauch zu entfernen. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 29 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt, der Rettungswache Leuben, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz.

Vegetationsbrand

Wann: 14.04.2022 16:36 - 19:45 Uhr

Wo: Pirnaer Landstraße

Im Bereich der Kiesgruppe Leuben waren auf einer Fläche von etwa 160 Quadratmetern Büsche und Sträucher in Brand geraten. Mit einem Strahlrohr nahmen die Einsatzkräfte die Brandbekämpfung auf. Mit einer Tauchpumpe konnte das Löschwasser direkt aus dem Kiessee gewonnen werden. Während der Löscharbeiten wurde ein stark alkoholisierter minderjährige Junge aufgefunden, welcher dem Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung übergeben wurden. Im Einsatz waren 27 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen und Altstadt, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz.

