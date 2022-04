Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 11. - 12. April 2022

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 246 Mal alarmiert. In 72 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Zwei Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 201 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu drei Brandeinsätzen und in 21 Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen.

Straßenbahn entgleist

Wann: 11.04.2022 20:51 - 23:09 Uhr

Wo: Gleisdreieck Infineon-Süd

Im Weichenbereich des Gleisdreiecks Infineon-Süd entgleiste am Abend eine Straßenbahn vom Typ NGT D8 DD. Das vordere Drehgestell des Fahrzeuges befand sich beim Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr in den Gleisen. Die anrückenden Kräfte konnten die Bahn im vorderen Bereich anheben und mittels einer Verschiebebrücke das erste Wagenteil wieder in Position bringen. Für den Zeitraum des Einsatzes war der Straßenbahnverkehr der Linie 8 eingeschränkt und konnte im Laufe der Morgenstunden wieder freigegeben werden. Die Bahn musste nach dem Vorfall in die Werkstatt gefahren werden. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Löbtau.

Balkonbrand

Wann: 12.04.2022 06:55 - 07:45 Uhr

Wo: Albertstraße / Innere Neustadt

Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Dienstagmorgen zu einem Brand von Kleinmöbeln auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses gekommen. Die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand mit zwei Trupps unter Atemschutz und einem Hohlstrahlrohr löschen. Die anliegende Wohnung sowie die benachbarten Balkone haben keinen Schaden genommen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt, der Rettungswache Neustadt sowie der B-Dienst und U-Dienst.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell