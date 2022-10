Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Hotel - Zeugenaufruf

Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte versuchten am vergangenen Wochenende, in der Zeit vom Freitag zum Samstag, in ein Hotel in Wilhelmsglücksbrunn einzubrechen. Der oder die Täter gelangten nicht in das Gebäude und verursachten einen geschätzten Schaden von 500 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem besonders schweren Diebstahl eingeleitet und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0249473/2022 entgegengenommen. (mwi)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell