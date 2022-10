Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnhaus beschmiert - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Ein bisher unbekannter Täter beschmierte am Montag, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr, die Fassade eines Wohnhauses in der Bachschleife, mit Fäkalien. Diese wurden durch den Täter in einem hohen Ausmaß aufgebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro bis 1000 Euro geschätzt. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen und Hausfriedensbruch aufgenommen. Zeugen welche Hinweise zur Tat oder Täter geben können, setzen sich bitte telefonisch mit der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau, unter Nennung der Bezugsnummer 0249499/2022, in Verbindung.(rk)

