Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Wohnung komplett ausgebrannt

Neustadt-Glewe (ots)

Am Montag kam es in Neustadt-Glewe zu einem Wohnungsbrand, bei dem ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro entstanden ist. Personen wurden dabei nicht verletzt. Nach eigenen Angaben des 51-jährigen Wohnungsmieters ließ dieser eine Kerze unbeaufsichtigt in seinem Wohnzimmer brennen. Als umliegende Gegenstände Feuer fingen, geriet die Situation außer Kontrolle. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Aufgrund der Rauchentwicklung musste der gesamte Hausaufgang des Mehrfamilienhauses evakuiert werden. Insgesamt 6 Personen waren davon betroffen. Die Wohnung des 51-Jährigen ist durch den Brand unbewohnbar. Die Polizei hat eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

