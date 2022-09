Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern - widerspenstiger Beteiligter muss in Gewahrsam - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 12.09.2022, gegen 23:00 Uhr, kam es im Laufenpark in Laufenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern. Bei Eintreffen der verständigten Polizeistreifen hatte sich die Lage beruhigt. Insgesamt wurden die Personalien von zehn jüngeren Personen erhoben. Ein 28-jähriger mutmaßlicher Tatverdächtiger widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Der Mann wurde zu Boden gebracht und ihm wurde die Handschließe angelegt. Dagegen wehrte er sich massiv und er wurde auch beleidigend. Er kam in Gewahrsam. In seinem Rucksack wurde eine kleine Menge Cannabis gefunden und beschlagnahmt. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

