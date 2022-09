POL-FR: Maulburg: Vorfahrt missachtet - Motorrollerfahrerin verletzt sich schwer

Freiburg (ots) - Auf einem Firmenparkplatz an der Bundesstraße, am Ortsausgang von Rheinfelden in Richtung Beuggen, parkte am Montag, 12.09.2022, gegen 05.10 Uhr ein 52 Jahre alter Mann seinen Dodge Challanger mit der Front in Richtung Bahngleise. Als er gegen 14.00 Uhr an sein Fahrzeug zurückkehrte, war dieses am Stoßfänger hinten rechts beschädigt. Vermutlich ...

mehr