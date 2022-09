Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau/ Aitern: Junger Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Freiburg (ots)

Mit seiner Suzuki befuhr am Montag, 12.09.2022, gegen 14.40 Uhr, ein 18 Jahre alter Mann die L 142 zwischen Aitern und Multen in Richtung Belchen. Vermutlich fuhr er mit zu hoher Geschwindigkeit in eine unübersichtliche Rechtskurve und bremste in dieser stark ab. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Motorrad und Fahrer rutschten über die Fahrbahn. Die Suzuki verkeilte sich an der Schutzplanke, der Fahrer rutschte darunter durch und kam im angrenzenden Straßengraben zum Liegen. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An der Suzuki entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

