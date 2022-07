Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Scheune mit Strohballen in Brand geraten

Bad Bentheim (ots)

Heute wurden Feuerwehr und Polizei gegen 11.30 Uhr zu einem Einsatz in den Vennweg alarmiert. Dort geriet eine Scheune, in der Stroh gelagert wurde in Vollbrand. Ein Teleskoplader wurde ebenfalls durch das Feuer zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr aus Gildehaus war mit sechs Fahrzeugen und etwa 35 Kameraden im Einsatz. Warum es zu dem Feuer kam, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Es entstand ein erheblicher Gebäudeschaden in Höhe von etwa 235.000 Euro.

