POL-ST: Neuenkirchen: Einbruch in Aldi-Markt

Steinfurt (ots) - Bei einem Unfall am Samstagabend (16.07.22) gegen 19.45 Uhr ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Eine 27-jährige Autofahrerin aus Borghorst fuhr zunächst mit ihrem grauen Opel Corsa auf der Straße Am Rathaus in Fahrtrichtung Emsdetten. Als sie in den Kreisverkehr Am Rathaus/Emsdettener Straße einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem ...

mehr