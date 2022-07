Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., 17-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Bei einem Unfall am Samstagabend (16.07.22) gegen 19.45 Uhr ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Eine 27-jährige Autofahrerin aus Borghorst fuhr zunächst mit ihrem grauen Opel Corsa auf der Straße Am Rathaus in Fahrtrichtung Emsdetten. Als sie in den Kreisverkehr Am Rathaus/Emsdettener Straße einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem 17-Jährigen aus Borghorst, der auf einem Roller unterwegs war. Der junge Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 6000 Euro.

