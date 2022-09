Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auto auf Firmenparkplatz angefahren - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Auf einem Firmenparkplatz an der Bundesstraße, am Ortsausgang von Rheinfelden in Richtung Beuggen, parkte am Montag, 12.09.2022, gegen 05.10 Uhr ein 52 Jahre alter Mann seinen Dodge Challanger mit der Front in Richtung Bahngleise. Als er gegen 14.00 Uhr an sein Fahrzeug zurückkehrte, war dieses am Stoßfänger hinten rechts beschädigt. Vermutlich wurde der Sachschaden von rund 2000 Euro beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Verkehrsteilnehmer verursacht. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell