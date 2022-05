Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädiger am Haselbacher See unterwegs

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Ein Kassenhäuschen auf dem Parkplatz des Haselbacher Sees in Meuselwitz geriet offenbar ins Visier bislang unbekannter Täter. In der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:45 Uhr hielten sich die Unbekannten gestern Abend (05.05.2022) auf dem Parkplatz auf. Aus bislang unbekannte Motivation heraus stießen sie schließlich das hölzerne Häuschen um, so dass Sachschaden entstand. Nachdem ein Zeuge den Schaden bemerkte, informierte er die Polizei. Die Täter waren in der Zwischenzeit unerkannt geflohen. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen. (KR)

