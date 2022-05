Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit verletztem Radfahrer

Greiz (ots)

Weida: Rettungsdienst und Polizei kamen gestern Abend (05.05.2022), gegen 17:25 Uhr in Weida zum Einsatz, nachdem ein Verkehrsunfall mit Personenschaden gemeldet wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen kollidierten an der Einmündung Neustädter Straße / Liebsdorfer Straße ein Pkw Citroen (Fahrer 40) und ein Fahrrad (Fahrer 65) miteinander. Der Fahrradfahrer kam hierbei zu Fall und verletzte sich. Mit dem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

