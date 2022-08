POL-PDKL: "Fliegendes" Pkw-Gespann

Abtweiler (ots) - Ausweichmanöver endet glimpflich. Am Mittwochnachmittag fuhr ein 60-Jähriger mit seinem LKW auf der Landstraße von Abtweiler in Richtung Meddersheim. In einer Kurve geriet er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenspur. Einem entgegenkommenden PKW-Fahrer gelang es noch mit seinem Fahrzeug auf die Bankette auszuweichen. Hierbei wurde der PKW leicht im Frontbereich beschädigt. |pilek ...

mehr