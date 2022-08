Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: illegales Autorennen durch drei weiße "Düsenjäger"

BAB 62, Henschtalbrücke (ots)

Am gestrigen Abend, kurz nach 21 Uhr, melden Verkehrsteilnehmer ein illegales Autorennen zwischen drei Fahrzeugen. Die drei hochmotorisierten Fahrzeuge sollen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, sich und andere Verkehrsteilnehmer links und rechts überholt haben. Bei den Fahrzeugen handelte es sich ersten Ermittlungen nach, um einen weißen Porsche mit rotem KUS-Händlerkennzeichen, ein weißes BMW-Coupe mit KUS-Kennzeichen und einen weißen Audi mit KIB-Kennzeichen. Eine Zeugin beschrieb die Geschwindigkeit der Fahrzeuge so hoch, dass es ihr vorkam, als würden "Düsenjäger" sie überholen. Weitere Zeugen des Vorfalles, Hinweisgeber was die Fahrzeuge betrifft, sowie mögliche Geschädigte werden gebeten sich unter den unten genannten Kontaktdaten mit der Polizei in Verbindung zu setzen.|past

