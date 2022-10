Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsgefährdung durch rücksichtsloses Überholen

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, 15.10.2022 kam es auf der L 177 zwischen Idar-Oberstein und Vollmerbach zu einer Verkehrsgefährdung. Der 80-jährige Pkw-Führer aus dem Bereich Idar-Oberstein befuhr mit seinem Pkw die L 177 von Idar-Oberstein in Richtung Vollmersbach als ihm plötzlich im Kurvenbereich ein Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Der besagte Pkw habe in rücksichtsloser Weise zwei Pkw überholt und sei dem Anzeigenerstatter dann im Kurvenbereich entgegengekommen. Nur durch starkes Abbremsen seines Pkw konnte er einen Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw verhindern. Der entgegenkommende Pkw-Führer konnte sich daraufhin wieder auf seinen Fahrstreifen einordnen und setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Idar-Oberstein weiter fort. Das Kennzeichen des Pkw konnte nicht abgelesen werden. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Kleinwagen, vermutlich einen Pkw der Marke Seat. Nach Angaben des Anzeigenerstatters haben mehrere Zeugen den Verkehrsvorgang beobachtet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsvorgang, insbesondere zu dem weißen Pkw der Marke Seat machen kann, möge sich bitte mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell