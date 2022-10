POL-PDTR: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall Nähe Trier- Ehrang

Idar-Oberstein (ots) - Zwischen Donnerstag, 13.09.2022, 22:00 Uhr und Freitag, 14.09.2022, 09:00 Uhr, wurde in der Ezenichstraße in Idar-Oberstein ein Chysler Dodge RAM 1500 durch bisher unbekannte Täter zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

