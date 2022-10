Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall führt zu kurzzeitiger Sperrung

Fell OT Fastrau, L150 (ots)

Am heutigen Samstagabend kam es gegen 20:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L150, auf Höhe der Ortseinfahrt Fell OT Fastrau. Der alleinbeteiligte PKW befuhr die L150 von Longuich kommend in Fahrtrichtung Fell. An der Ortseinfahrt Fastrau geriet das Fahrzeug mit dem linken Vorderrad gegen die mittige Verkehrsinsel. Das Fahrzeug überfuhr diese, geriet ins Schleudern und kam in der Fahrbahnmitte zum Stehen. Durch Unfallzeugen wurde den beiden Fahrzeuginsassen aus dem PKW geholfen. Die unfallbeteiligten Personen wurden durch den hinzugerufenen Rettungsdienst vorsorglich untersucht, blieben aber glücklicherweise unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden. Es befanden sich die Feuerwehr Longuich, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion Schweich vor Ort.

