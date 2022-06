Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW auf der L190 - eine Person schwerverletzt

Traben-Trarbach (ots)

Am 04.06.2022 kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW auf der L190 zwischen Traben-Trarbach und der Einmündung Starkenburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam eine berganfahrende Motorradfahrerin infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer engen Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem dort befindlichen bergabfahrenden PKW. Die Motorradfahrerin wurde über den PKW, sowie die Schutzplanke geschleudert. Sie erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Die Insassen des PKWs blieben unverletzt. An Motorrad und PKW entstanden Sachschäden, die Schadenshöhe dürfte ca. 7500EUR betragen. Durch die Landung des Rettungshubschraubers musste die L190 für ca. 45 Minuten in beide Richtungen gesperrt werden, es kam zu moderatem Rückstau.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell