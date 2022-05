Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Raub am Busbahnhof, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (08.05.22) ist ein 29-Jähriger am Busbahnhof Opfer eines Raubdelikts geworden. Der Mann war gegen 07.30 Uhr auf dem Heimweg. Am Busbahnhof ging ein unbekannter Täter auf ihn los, griff ihn an und verlangte die Herausgabe von Wertgegenständen. Der 29-Jährige übergab seine Armbanduhr. Anschließend flüchtete der Geschädigte und begab sich in ein Krankenhaus, wo er medizinisch versorgt wurde. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 20 bis 25 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur und trug dunkle Kleidung. Er hatte einen langen, schwarzen Bart. Er war in Begleitung von zwei weiteren Personen. Zu diesen liegt keine nähere Beschreibung vor. Die Polizei ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren 05451/591-4315.

