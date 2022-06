POL-PDWIL: Motorradkontrolle

Wittlich (ots) - Im Tatzeitraum Freitag, 03.06.2022, zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr parkte die Geschädigte ihren PKW auf dem Friedhofsparkplatz in der Trierer Landstraße in Wittlich. Die Geschädigte ließ während ihres Friedhofbesuches ihre Handtasche in ihrem PKW auf dem Beifahrersitz zurück. Das Fenster der Beifahrertür ließ sie hierbei einen Spalt offen. Die Abwesenheit der Geschädigten nutzen der oder die ...

