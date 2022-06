Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall mit verletzter Motorradfahrerin auf der K 30

Niederscheidweiler (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Am Samstag, 04. Juni 2022, kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Unfall mit verletzter Motorradfahrerin auf der K 30 zwischen Niederscheidweiler und Olkenbach. Die Motorradfahrerin rutschte in einer "Doppel-S-Kurve" mit dem Vorderrad weg und kam zu Fall. Sowohl die Fahrerin als auch das Motorrad rutschten unter der Schutzplanke in den rechten Straßengraben. Während die Fahrerin glücklicherweise unmittelbar hinter der Schutzplanke liegen blieb fiel das Motorrad den ca. 20 Meter tiefen angrenzenden Abhang hinunter.

Ersten Erkenntnissen zu Folge wurde die Fahrerin nicht schwerwiegend verletzt, sie wurde aber trotzdem vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Das stark beschädigte Motorrad musste mit einem Kran geborgen werden, weshalb die Straße kurzfristig gesperrt werden musste.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, der Rettungshubschrauber mit Notarzt und eine Streife der Polizeiinspektion Wittlich

------------------------------------------------------------

Polizeiinspektion Wittlich

Jürgen Bastgen, PHK Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571/926-0 Fax: 06571/926-150 piwittlich@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/ Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell