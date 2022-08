Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Brüderkrankenhaus Trier

Trier (ots)

Am Freitag, den 05.08.2022, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich im Erdgeschossbereich des Parkhauses im Brüderkrankenhaus in Trier ein Verkehrsunfall, wobei eine Frau mit ihrem grauen Toyota Corolla beim linksseitigen Einparken an eine weiße Limousine der Marke Audi gefahren ist. Anschließend hat sich die Frau mit dem Corolla von der Örtlichkeit entfernt. Sie meldete sich später bei der Polizei. Jedoch konnte sie keine Angaben zu dem anderen beteiligten Fahrzeug außer den genannten Merkmalen machen. Die weiße Limousine ist rechtsseitig an der Fahrerseite beschädigt. Das Kennzeichen ist ebenfalls unbekannt. Für sachdienliche Hinweise setzen sie sich bitte mit der Polizei in Trier in Verbindung.

