Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Unfallflucht

Bad Marienberg (ots)

Am Sonntag, 27.02.2022, gegen 14:50 Uhr, befuhr ein roter Volkswagen Golf Sportsvan in Bad Marienberg die Bahnhofstraße aus Richtung Umgehungsstraße (Landstraße L 293) kommend in Richtung Innenstadt und bog dann nach rechts in die Bismarckstraße ein. Vermutlich in diesem Bereich kam es wohl zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Verkehrsteilnehmer, einem aus Richtung Bismarckstraße in die Bahnhofstraße einbiegendem Fahrzeug. Die Abstandssensoren des Volkswagens lösten aus, ohne dass die Insassen einen Anstoß bemerkten. Erst zuhause stellten sie einen Streifschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite fest, der bei diesem Anlass entstanden sein dürfte. Von dem Unfallgegner ist nicht weiter bekannt, auch ist unklar, ob dieser den Anstoß überhaupt bemerkt hat. Der Unfallschaden kann bisher keinem anderen Schadensereignis zugeordnet werden. Hinweise auf dieses Unfallereignis werden an die Polizeiinspektion Hachenburg, Telefon 02662 95580, erbeten.

