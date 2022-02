Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Kompletträdern in Heiligenroth

Montabaur (ots)

In der Nacht von Dienstag, dem 22.02.2022, auf Mittwoch, den 23.02.2022, kam es in der Industriestraße in Heiligenroth zu einem Diebstahl von zwölf Kompletträdern zum Nachteil eines dort ansässigen Autohändlers. Bislang unbekannte Täter demontierten die Reifen und ließen die Fahrzeuge auf Backsteinen abgestellt zurück. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden (Tel.: 02602-9226-0).

