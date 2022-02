Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrere Unfälle sowie einmal Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss

Hachenburg, Unnau, Bad Marienberg, (ots)

Am Freitag, den 25.02.2022 kam es um 06:50 Uhr an der Einmündung der K37 zur B414 in der Gemarkung Bad Marienberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 57-jährige Fahrerin eines Ford beabsichtige von der K37 aus Lautzenbrücken kommend auf die B414 abzubiegen. Hierbei übersah diese jedoch den bevorrechtigten Seat eines 18- jährigen Fahrers. Beide Beteiligte wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 8500 Euro. Beide PKWs waren in der Folge nicht mehr fahrbereit.

Am Freitag, den 25.02.2022 um 12:05 Uhr wurde ein 32-jähriger Fahrer eines Handwerkertransporters wegen eines Handyverstoßes in der Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg durch eine Streifenwagenbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei händigte der deutsche Staatsangehörige eine polnische Fahrerlaubnis aus, die nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in Deutschland wegen einer Fahrerlaubnissperre jedoch nicht anerkannt wird. Weiterhin konnten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Dieser versuchte vergeblich, die Beamten mit einem manipulierten Urintest zu täuschen. Es erfolgte daher eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Den 32-jährigen erwarten nun diverse Strafverfahren.

Am Samstag, den 26.02.2022 ereignete sich um 18:45 Uhr auf der B414 in der Gemarkung Unnau ein Spiegelunfall zwischen einem 23-jährigen Fahrer eines VW Golf und dem entgegenkommenden Mercedes eines 32-jährigen Fahrers. Wer von beiden Fahrern letztlich gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hatte, konnte im Rahmen der Unfallaufnahme nicht geklärt werden. Beide Beteiligte beschuldigten sich gegenseitig. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem noch ein dem Mercedes nachfolgender VW Golf eines 24-jährigen Fahrers beschädigt. Insgesamt entstand an allen drei PKWs ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 3350 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell